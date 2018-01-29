Медведев расширил полномочия Мутко в сфере проведения крупных турниров

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев расширил полномочия вице-премьера РФ Виталия Мутко в сфере проведения крупных спортивных мероприятий, оставив за ним подготовку к чемпионату мира-2018, сообщает "Интерфакс". Ранее Мутко отвечал за реализацию госполитики в сфере развития физкультуры и спорта, туризма, молодежной политики, а также за организацию, подготовку и проведение ЧМ-2018.

В обновленном распределении обязанностей, размещенном на сайте правительства, у Мутко, пункт, касавшийся чемпионата мира по футболу-2018, заменен более широкой формулировкой - "организация, подготовка и проведение крупных спортивных мероприятий".

В декабре прошлого года вице-премьер РФ Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018", но при этом продолжил курировать подготовку регионов к ЧМ.

Незадолго до этого Мутко на полгода приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Исполняющим обязанности стал гендиректор союза Александр Алаев.