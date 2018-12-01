Кто из комментаторов получит премию "Голос спорта". Прямая трансляция

1 декабря в Москве впервые проходит церемония вручения профессиональной премии "Голос спорта", учрежденной Российской ассоциацией комментаторов (РАСК). Награды будут вручены в 16 номинациях, победители получат по 100 тысяч рублей. "СЭ" ghjведет прямую трансляцию этого мероприятия. Начало в 15.00 (мск).
Одна из главных номинаций – "Народный голос спорта". Выбор – исключительно за болельщиками-телезрителями. Победитель был определен в открытом голосовании на сайте sport-express.ru.
Помимо этого премия "Голос спорта" будет вручена еще в 15 номинациях:
– "Лучший спортивный комментатор по версии РАСК";
– "Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ";
– "Лучший спортивный комментатор по версии руководителей спортивных организаций";
– "Лучший комментатор Олимпийских игр 2018 года";
– "Лучший комментатор чемпионата мира по футболу 2018 года";
– "Лучший репортаж";
– "Лучший парный репортаж";
– "Женский голос спорта";
– "Новый голос спорта";
– "Голос клуба";
– "Голос спорта – регион";
– "Признание";
– "Золотой голос";
– "Голос профессии";
– "Незабываемый голос".