Глава Северной Осетии поздравил Габулова с назначением на пост министра спорта

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поздравил бывшего вратаря сборной России Владимира Габулова​ с назначением на пост министра по делам молодежи, физкультуры и спорта. Габулов был назначен на должность 14 ноября. Этой осенью он завершил профессиональную карьеру.

"Глава республики поздравил Владимира Габулова с назначением, отметив, что ему под силу сделать спорт в Северной Осетии качественным и интересным", – говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

"Нам необходимо совместно с Агентством развития Северной Осетии разработать программу развития и популяризации спорта. У нас много известных и титулованных спортсменов, но хочется, чтобы результаты подпитывались и в спортивные залы приходило больше молодежи. А для этого необходима поддержка властей и соответствующая инфраструктура", – добавил Битаров.