Глава Организации пауэрлифтинга России: "Гибель Драчева - большая трагедия для страны"

Президент Организации пауэрлифтинга России Юрий Устинов сказал, что огорчен гибелью чемпиона мира и Европы в весе до 120 кг Андрея Драчева. Спортсмен скончался в результате драки возле одного из кафе Хабаровска.

По факту гибели Драчева, которому было 32 года, возбуждено уголовное дело.

- Смерть любого человека, а особенно молодого парня в самом расцвете сил, - всегда трагедия, - цитирует "Р-Спорт" Устинова. - Независимо от того, спортсмен он, чемпион мира или обычный парень. Прежде всего, это трагедия для всех нас, для нашей страны, когда погибают молодые люди, это всегда горе. Ему бы еще жить и жить. Андрей совсем недавно перешел в нашу профессиональную организацию из любительской, набирал обороты. На последних соревнованиях в Хабаровске он зафиксировал очень большой вес в тяге - 385 килограммов.

Мы, конечно, на него возлагали большие надежды. До этого он выступал в любительской федерации, и я следил за ним. Я очень расстроен, прежде всего, из-за того, что оборвалась жизнь молодого парня. А также из-за того, что мы потеряли перспективного спортсмена. Хотелось бы, чтобы наши органы правопорядка разобрались в ситуации и виновные понесли наказание. Хотя парня, конечно, уже не вернуть.

"Он защищал кого-то" // Видео гибели Андрея Драчева (18+)