По факту убийства пауэрлифтера Драчева возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю на своем сайте сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу в весовой категории до 120 кг Андрея Драчева. Дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Как отмечается на сайте регионального СК, по предварительным данным, причиной смерти спортсмена стала черепно-мозговая травма. Личность избившего его человека установлена, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, Драчев был убит сегодня в Хабаровске. Спортсмен, которому было 32 года, скончался от серьезных ран, полученных в драке около одного из городских кафе. Его доставили в реанимационное отеделение на скорой помощи, но врачи не сумели спасти.

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