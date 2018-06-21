Футболистов Польши и Сенегала на поле вывели уникальные дети

19 июня 22 ребенка – участника программы "На чемпионат мира вместе с "Макдоналдс"!" вышли на поле стадиона "Спартак" с игроками сборных Польши и Сенегала. Благодаря детской программе официального спонсора турнира дети смогли принять участие в матче ЧМ. Выходу на поле предшествовала церемонии проводов на стадион, которая прошла в ресторане "Макдоналдс" на Арбате.

Заседание фан-клуба в Москве открыли послы чемпионата мира от Москвы, олимпийские чемпионки Мария Киселева и Олеся Владыкина, телекомментатор Георгий Черданцев и певец, композитор Дмитрий Маликов. На последнем лежала двойная ответственность – ведь в составе детской сборной "Макдоналдс" на поле вышли и его воспитанники. В рамках социальной составляющей программы часть мест компания предоставляет воспитанникам детских домов, детям из приемных и малообеспеченных многодетных семей. И одними из этих участников стали четыре подопечных Фонда Дмитрия Маликова "Проникая в сердце". Всего в детской программе "Макдоналдс" приняли участие 48 ребят, опекаемых этим фондом.

"Прекрасно, что вместе с проектами своего благотворительного фонда (Фонд "Дом Роналда Макдоналда"), "Макдоналдс" открыт для других организаций социальной сферы. Сотрудничество с такой крупной компанией, да еще и по такому замечательному проекту, для нашего фонда очень значимо и актуально. Ребятам я желаю получить ни с чем не сравнимое удовольствие от каждого момента на стадионе, запомнить каждую минуту, – ведь ЧМ проходит лишь раз в четыре года, а у нас в стране вообще впервые… Такие воспоминания можно и нужно пронести через всю жизнь!" – сказал, провожая детскую команду "Макдоналдс" на игру, Маликов.

В прошлом году впервые участником программы стал ребенок с ограниченными возможностями здоровья. 10-летняя Полина Хаерединова в инвалидном кресле появилась на поле стадиона "Спартак" за руку с самим Криштиану Роналду. А пять дней назад, на матче открытия чемпионата мира, все увидели, как эта девочка, которая не покидала инвалидного кресла с рождения, смогла встать на ноги на глазах телезрителей всей планеты.

"Глядя на вас, ребята, мне самой захотелось вернуться в детство и ощутить эти невероятные эмоции от встречи с кумирами миллионов людей… Я желаю вам ничего не бояться, быть смелыми и сильными, и свою волю к победе передать тому игроку, которого вы поведете на поле перед игрой. Буду болеть за вас на трибунах стадиона "Спартак" – вместе с вашими родителями, учителями, друзьями", – сказала Владыкина.

На стадионах чемпионата мира по футболу вместе с лучшими футболистами планеты появится также и целая "сборная" детей-героев: 11 детей, получивших награды за героизм в рамках Всероссийского гражданско–патриотического проекта "Дети-герои", который с 2014 года осуществляется Советом Федерации при участии Российского союза спасателей. Трое из них вышли на поле стадиона "Спартак" в матче Польши и Сенегала.

"Такие программы, как делает "Макдоналдс", очень нужны, важны и востребованы. Я с радостью уже не первый год подряд поддерживаю детские и социально значимые проекты компании, потому что вижу результаты! Один из этих ребят лет через 10 вполне может стать надеждой российской сборной, объектом поклонения, подражания – уже со стороны следующего поколения мальчишек и девчонок", – сказала в свою очередь Киселева.