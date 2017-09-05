Фанат ЦСКА, ударивший журналиста: "Предложили сняться в "Пусть говорят" за 500 тысяч рублей"

Фанат ЦСКА​ Александр Орлов, в прямом эфире ударивший журналиста, признался, что его стали узнавать на улице. Также он отметил, что ему предлагали деньги телеканалы, чтобы сняться в передаче.

Напомним, 2 августа Орлов в состоянии алкогольного опьянения нанес журналисту НТВ побои. Суд признал его виновным и приговорила к 6 месяцам исправительных работ фаната

- Постоянно просят селфи сделать, - отметил Орлов в эфире телеканала "Царьград ТВ". - Предлагали сняться в программе "Пусть говорят", предлагали на "Лайфе" провести передачу с молодежью. Мне на 100 тысяч меньше, чем Шурыгиной предлагали - 500 тысяч рублей. Пока думаю. Когда предложили 100 тысяч, то я сразу отказался, а когда 500, то задумался.

Конечно, о случившемся в парке Горького ситуации очень сожалею. Безумно стыдно. Очень надеюсь, что журналист мои извинения принял. В дальнейшем, надеюсь, такихз ситуаций не повторится.

Напавший на корреспондента НТВ оказался болельщиком ЦСКА