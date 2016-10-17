Евгений Гинер намерен подключиться к строительству в Иране

Президент ЦСКА Евгений Гинер подал заявку в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на приобретение 49 процентов акций ООО "ИК "Технопромэкспорт" (ИК ТПЭ), дочерней структуры корпорации "Ростех", сообщает "Коммерсант". В августе этого года компания заключила контракт на строительство ТЭС в Иране стоимостью в 1 миллиард евро.

В "Технопромэкспорте" сообщили, что Гинер привлечен в качестве частного инвестора, чтобы увеличить капитализацию компании и оперативно приступить к реализации иранского проекта.

По словам источника, знакомого с ситуацией, президент ЦСКА подавал запрос на приобретение доли в ИК ТПЭ. В корпорации подтвердили эту информацию, пояснив, что "с целью дальнейшего развития компании было принято решение использовать схему государственно-частного партнерства и привлечь в капитал частного инвестора". Это позволит увеличить капитализацию компании, а также уже в ближайшее время, после подписания обязывающих документов, приступить к реализации проекта в Иране.