Эксперт о ситуации в пещере в Таиланде: "Выводить детей под водой нельзя. нужно ждать"

Спелеолог с мировым именем и более чем 40-летним стажем погружений Петр Миненков объяснил, почему спасательную операцию в Таиланде, где в пещере оказались заблокированными юные футболисты и их тренер, необходимо повернуть в другом направлении.

- Гибель спасателя, которая случилась в Таиланде, показатель непрофессионализма, и не только конкретного этого человека, - подчеркнул Миненков. – Там должны работать только спелеологи, которые полностью готовы к таким условиям. Для них пещера – обычная среда, а не стихийно возникшие обстоятельства.

Понимаете, в чем дело – вокруг этой ситуации слишком много шумихи и суеты, а отсюда лишние действия. Я понимаю, что сейчас на власти давят родители и пресса, заставляют их действовать как можно скорее. Но зачем этот риск? Я смотрел съемки, которые были сделаны в пещере – дети в нормальном состоянии, живы, а теперь благодаря спелеологам у них есть все необходимое.

Выводить детей под водой нельзя ни в коем случае. Во всяком случае, пока есть возможность ждать. Пусть это даже растянется на несколько месяцев, но зато дети останутся живы. Я бы не делал этого. Власти Таиланда затеяли авантюру с этим выводом под водой и уже получили смерть. Надеюсь, это послужит им уроком, смерть парня окажется не напрасной, и операция повернется в другом направлении. (Андрей ШИТИХИН)

Напомним, ранее капитан ВМС Таиланда заявил, что в пещере заканчивается кислород.

Драма в тайской пещере. Юные футболисты на грани смерти во время ЧМ-2018