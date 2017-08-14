Чемпион России по гольфу задержан по подозрению в убийстве матери

По информации Life, в Москве задержан чемпион России по гольфу Артем Нестеров по подозрению в убийстве собственной матери. Отмечается, что после преступления Нестеров позвонил своей жене и якобы сознался в убийстве.
В ближайшее время суд примет решение по его аресту. Нестеров является мастером спорта России по гольфу и имеет 10-летний стаж преподавания этого вида спорта.
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https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1035174/chiempion_rossii_po_gholfu_zadierzhan_po_podozrieniiu_v_ubiistvie_sobstviennoi_matieri