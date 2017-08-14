Чемпион России по гольфу задержан по подозрению в убийстве матери

По информации Life, в Москве задержан чемпион России по гольфу Артем Нестеров по подозрению в убийстве собственной матери. Отмечается, что после преступления Нестеров позвонил своей жене и якобы сознался в убийстве.

В ближайшее время суд примет решение по его аресту. Нестеров является мастером спорта России по гольфу и имеет 10-летний стаж преподавания этого вида спорта.