11:57 | ХРОНИКА

Арбитр Владимир Кузнецов скончался в Омске на 79-м году жизни

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Арбитр Владимр Кузнецов, обслуживавший футбольные матчи и игры по хоккею с мячом, скончался в Омске на 79-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает ТАСС. Известный в прошлом судья работал на пяти матчах чемпионата мира по хоккею с мячом, в том числе обслуживал финальные встречи.

1957 по 1969 годы Кузнецов выступал на позиции нападающего в составе омского "Иртыша", за который провел 340 матчей. С 1975 года начал судить матчи по футболу и хоккею с мячом.

В качестве главного арбитра в высшей лиге чемпионата страны по футболу Кузнецов работал на 84-х матчах. По итогам сезонов 1982, 1983, 1985 и 1986 годов входил в списки лучших арбитров СССР. Также судья обслуживал четыре еврокубковых матча.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3688374

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