Андрей Костин: "ВТБ тратит слишком много денег на профессиональный спорт"

Глава Банка ВТБ Андрей Костин заявил, что организация планирует сократить финансирование профессионального спорта. Ранее стало известно, что ВТБ урежет спонсирование футбольного "Динамо" на сумму до 10 миллионов евро.

- ВТБ изменит свое отношение к финансированию спорта со следующего года, - цитирует ТАСС Костина. - Мы действительно слишком много тратим денег на профессиональный спорт, и это, кажется, не очень эффективно. Профессиональный спорт должен финансироваться в том объеме, в котором это представляется возможным, учитывая экономическую ситуацию в стране.

Многие футболисты разъезжаются по всевозможным клубам Европы, но потом выступают хорошо за свои национальные сборные, сильные сборные. Это хороший рецепт для нас: нужно создавать больше молодежных секций, спортивных школ - и футбольных, и хоккейных. Пусть спортсмены выступают где угодно, в каких угодно чемпионатах, но у нас будут сильные национальные команды. В этом направлении мы и будем переориентироваться.