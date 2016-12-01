17:03 | ХРОНИКА

Андрей Костин: "ВТБ тратит слишком много денег на профессиональный спорт"

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Глава Банка ВТБ Андрей Костин заявил, что организация планирует сократить финансирование профессионального спорта. Ранее стало известно, что ВТБ урежет спонсирование футбольного "Динамо" на сумму до 10 миллионов евро.

- ВТБ изменит свое отношение к финансированию спорта со следующего года, - цитирует ТАСС Костина. - Мы действительно слишком много тратим денег на профессиональный спорт, и это, кажется, не очень эффективно. Профессиональный спорт должен финансироваться в том объеме, в котором это представляется возможным, учитывая экономическую ситуацию в стране.

Многие футболисты разъезжаются по всевозможным клубам Европы, но потом выступают хорошо за свои национальные сборные, сильные сборные. Это хороший рецепт для нас: нужно создавать больше молодежных секций, спортивных школ - и футбольных, и хоккейных. Пусть спортсмены выступают где угодно, в каких угодно чемпионатах, но у нас будут сильные национальные команды. В этом направлении мы и будем переориентироваться.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3830444

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КОММЕНТАРИИ (2)
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зарплата костина выше, чем финансовая помощь Динамо.

17:38

AZ

Скоро для наших клубов будет пределом мечтаний попадание в групповой этап ЛЧ/ЛЕ. А этот бред "Пусть спортсмены выступают где угодно, в каких угодно чемпионатах, но у нас будут сильные национальные команды" мы уже проходили в 90-е.

17:35

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ