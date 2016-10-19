Алексей Власенко: "Мутко – вице-премьер по спорту. Это большая победа!"

Президент федерации прыжков в воду России Алексей Власенко прокомментировал перемены в спортивном руководстве страны. Напомним, нынешний министр спорта Виталий Мутко рекомендован на пост вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, а место министра спорта должен занять его заместитель, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков.

– Я об этом знал еще в субботу. Мне сообщил сам Виталий Леонтьевич. Ничего нового для меня в этом нет. Большой плюс в таком назначении. Мы имеем человека, отвечающего за спорт в лице вице-премьера. Мы начинали с агентства, потом Виталий Леонтьевич сделал министерство, а теперь мы уже дошли в этом вопросе до вице-премьера. Большая победа!

Уверен, альтернативы Мутко нет! Так, как он разбирается в нашей отрасли, больше не знает никто. Он знаком с каждым спортсменом, все знает досконально. Человек этим живет и вникает во все.

Павел Колобков? С ним у нас хорошие, рабочие отношения. Он олимпийский чемпион, фехтовальщик, а Томас Бах, к слову, тоже фехтовальщик. Так что мы сможем укрепить отношения с МОК. Большой плюс. Очень верно выбрана кандидатура. Я бы еще Александра Попова назначил на пост президента ОКР. (Виталий АЙРАПЕТОВ)