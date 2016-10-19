Мутко станет вице-премьером по вопросам спорта, Колобков - министром спорта

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил Президенту РФ Владимиру Путину кандидатуру Виталия Мутко на пост вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики, информирует РИА "Новости". Путин одобрил кандидатуру Мутко.
Глава правительства представил Президенту обоснование необходимости создания должности вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики. Он также представил кандидатом на этот пост министра спорта Виталия Мутко.
Медведев также предложил назначить заместителя министра спорта Павла Колобкова на должность главы министерства. Путин согласился с предложениями Медведева.
Премьер поручил аппарату правительства подготовить соответствующие документы для внесения в администрацию Президента и их дальнейшего подписания главой государства.
Sandberg
Во как! Учитесь карьеру делать)
19:05
alexpomor
Больше всего "повеселили" два заголовка в новостях: 1. "Дмитрий Медведев: ""Новое назначение Мутко позволит кабмину лучше сконцентрироваться на спорте"" " - видимо это главное на чем надо концентрироваться кабмину. И 2. "Вячеслав Колосков: "Мутко в должности вице-премьера получит больше времени на РФС" " - ну, конечно, у вице-премьера времени же вагон))))))))
19:04
морпех
Пир во время чумы...придумывают новые должности для людей,которые должны сидеть в тюрьме!
18:59
18/05/05
А РФС кто руководить-то будет?
18:53
refes
Я валяюсь... Полный абзац
18:51
SGV
Ребята, а как же Канделака?
18:49
ЮКИ
подобные назначения чем-то напоминают славные времена дорогого леонида ильича:маразм крепчает!
18:40
Инквизитор 2013-9
Вот такая страна!!!! Сплошной гондурас!((((
18:37
infeneon
Была одна должность, стало две... а еще 33 секретаря ассистента водители повара... клоунада просто. А еще этот человек развалил весь спорт и раздавал колеса спортсменам, один сплошной скандал. Сейчас наверно Аникееву опять приведет и она чего нибудь развалит.
18:34
А380726
Мда-а-а, даю сто к одному, Олимпиады для нас при Мутко закрыты
18:33
199
Ну теперь вообще можно чемпионат не проводить,а газпрому автоматом давать первое место. Игры с ним - не учитывать в распределении остальных мест.
18:29
Красно синий
Бредовая организация,занимающаяся непонятно чем. Мутить и пилить-вот наш девиз.
18:22
Rus_Tam
Повысили))) Ну не увольнять же! Муткo не тонет, оно всплывает. Главное не трогать, а то... дальше сами знаете.
18:16
Не брат
Да, кажется, что трудно удивить чем либо, но наступает день, и вот.. Смесь изумления вперемешку с отвращением.
18:12
Dollar01
И только диванные моськи всё ныли и ныли...
18:10
RW.irk
Весёлый©------Ты когда таким...эмммм...не умным успел стать-то?)) Раньше хоть мысли были, а ща один сплошной пропагандос заморский)))
18:08
NF
Все хуже и хуже. Но до дна еще далеко...
18:07
GoaLapagos
НУ А ЧЁ. ОТ ДОЛЖНОСТИ ОТСТРАНИЛИ, БЫСТРО ВЫДУМАЛИ НОВУЮ И УСАДИЛИ. ТЕРЬ ВООБЩЕ С МУТНОГО СПРОСА НИКОГО, А МЕСТЕЧКО ЕЩЁ СЛАЩЕ СТАЛО. НОУ КРИМИНАОИТИ, ВОБЩЕМ
18:02
Курт Лямке
Моя петиция ( ну не моя, только подписал ) дошла до президента! Вот это работа, это вам не сборную расформировывать!:)))))))))))))))
18:02
sergoX
Во, всё верно! Теперь дайте Колобкову поубивать ФК Ростов!!!)
18:02
Гаттузо зол!
Заслужил повышение! Однозначно. Так держать Медалий. Допинговый провал, провал на ЧЕ-16, развал в баскете и др. видах. Мы верим. После провала на ЧМ-18 он станет президентом, если тенденция сохранится. Ну, а кто если не он. Говоря словами конявых- других-то нет!
17:56
Весёлый©
Вся спортивная политика (также, как и реальная) в этом государстве выстроена на лжи и "как-бы действиях", имитации деятельности. Развязать войны на собственных границах, а потом сказать, что нас там нет, но мы защищаем наших! Принять постановление по контролю перевозки баночек с мочой, не пускать чиновников ВАДЫ никуда, менять эти самые баночки под покровом ночи, а потом спокойненько так создать липовое агенство с пенсионером во главе по прикрытию задниц тех, кто прикрывал эти законы и менял баночки, попутно повысив и наградив последних. Ууух, как мы боремся с допингом! Гибридные война/спорт и замороженные конфликты/моча. День другой, страна всё та же.
17:54
Andrei777777
Никого другого на посту данного вице-премьера я и не ждал . Теперь можно быть спокойным не только за наш футбол , но и за весь российский спорт .
17:49
badmaxx
Это только сейчас и только в нашей стране попытаюсь выразится мягко "враги народа русского" могут идти на повышение. Какой ужас! Куда мы катимся? В какую яму? Не удивлюсь если при новом министре наша сборная по футболу еще будет хуже играть!
17:48
+-=0
больно будет падать мутко со своих кресел...
17:34
Джин Игнатов
Давно надо было гнать Мутко и Жукова , крышевавших допинг ! Но Путин знает что все это делалось по разрешению сверху и поэтому вынужден устраивать этих людишек !
17:32
pojarniy
Все наконец то. Но все равно от кормушки не ушел. А Колобков конечно пацан хороший,хоршо лизнул вчера после боев в Чечне, что то сказал, а так ничего и несказал. Хороший работник стал, научился. Все будет по старому, Бдет Мутко рулить. Гнать его от спорта.
17:30
Крым наш!
А я думаю, что так плохо с экономикой... а оно воно как... все плохо с головой ведающей кадровыми вопросами (((
17:25
внеигры
Давайте делать наоборот .. : Деньги больным детям на операции выделять из бюджета, а деньги футболистам и тренерам собирать по СМС
17:25
qwe20
все выше и выше и выше.... скоро мутко будет премьером, а потом и президентом.
17:23