17:03 | ХРОНИКА

Мутко станет вице-премьером по вопросам спорта, Колобков - министром спорта

Виталий МУТКО (справа) и Павел КОЛОБКОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Виталий МУТКО (справа) и Павел КОЛОБКОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
0
0
0
32

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил Президенту РФ Владимиру Путину кандидатуру Виталия Мутко на пост вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики, информирует РИА "Новости". Путин одобрил кандидатуру Мутко.

Глава правительства представил Президенту обоснование необходимости создания должности вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики. Он также представил кандидатом на этот пост министра спорта Виталия Мутко.

Медведев также предложил назначить заместителя министра спорта Павла Колобкова на должность главы министерства. Путин согласился с предложениями Медведева.

Премьер поручил аппарату правительства подготовить соответствующие документы для внесения в администрацию Президента и их дальнейшего подписания главой государства.

Путь Виталия Мутко: "Зенит", РФС, Минспорта, вице-премьер

Дополнительная информация

https://ria.ru/sport/20161019/1479567989.html

0
0
0
32
Материалы сюжета: Виталий Мутко - вице-премьер


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (32)
Войти, чтобы оставить комментарий

Sandberg

Во как! Учитесь карьеру делать)

19:05

alexpomor

Больше всего "повеселили" два заголовка в новостях: 1. "Дмитрий Медведев: ""Новое назначение Мутко позволит кабмину лучше сконцентрироваться на спорте"" " - видимо это главное на чем надо концентрироваться кабмину. И 2. "Вячеслав Колосков: "Мутко в должности вице-премьера получит больше времени на РФС" " - ну, конечно, у вице-премьера времени же вагон))))))))

19:04

морпех

Пир во время чумы...придумывают новые должности для людей,которые должны сидеть в тюрьме!

18:59

18/05/05

А РФС кто руководить-то будет?

18:53

refes

Я валяюсь... Полный абзац

18:51

SGV

Ребята, а как же Канделака?

18:49

ЮКИ

подобные назначения чем-то напоминают славные времена дорогого леонида ильича:маразм крепчает!

18:40

Инквизитор 2013-9

Вот такая страна!!!! Сплошной гондурас!((((

18:37

infeneon

Была одна должность, стало две... а еще 33 секретаря ассистента водители повара... клоунада просто. А еще этот человек развалил весь спорт и раздавал колеса спортсменам, один сплошной скандал. Сейчас наверно Аникееву опять приведет и она чего нибудь развалит.

18:34

А380726

Мда-а-а, даю сто к одному, Олимпиады для нас при Мутко закрыты

18:33

199

Ну теперь вообще можно чемпионат не проводить,а газпрому автоматом давать первое место. Игры с ним - не учитывать в распределении остальных мест.

18:29

Красно синий

Бредовая организация,занимающаяся непонятно чем. Мутить и пилить-вот наш девиз.

18:22

Rus_Tam

Повысили))) Ну не увольнять же! Муткo не тонет, оно всплывает. Главное не трогать, а то... дальше сами знаете.

18:16

Не брат

Да, кажется, что трудно удивить чем либо, но наступает день, и вот.. Смесь изумления вперемешку с отвращением.

18:12

Dollar01

И только диванные моськи всё ныли и ныли...

18:10

RW.irk

Весёлый©------Ты когда таким...эмммм...не умным успел стать-то?)) Раньше хоть мысли были, а ща один сплошной пропагандос заморский)))

18:08

NF

Все хуже и хуже. Но до дна еще далеко...

18:07

GoaLapagos

НУ А ЧЁ. ОТ ДОЛЖНОСТИ ОТСТРАНИЛИ, БЫСТРО ВЫДУМАЛИ НОВУЮ И УСАДИЛИ. ТЕРЬ ВООБЩЕ С МУТНОГО СПРОСА НИКОГО, А МЕСТЕЧКО ЕЩЁ СЛАЩЕ СТАЛО. НОУ КРИМИНАОИТИ, ВОБЩЕМ

18:02

Курт Лямке

Моя петиция ( ну не моя, только подписал ) дошла до президента! Вот это работа, это вам не сборную расформировывать!:)))))))))))))))

18:02

sergoX

Во, всё верно! Теперь дайте Колобкову поубивать ФК Ростов!!!)

18:02

Гаттузо зол!

Заслужил повышение! Однозначно. Так держать Медалий. Допинговый провал, провал на ЧЕ-16, развал в баскете и др. видах. Мы верим. После провала на ЧМ-18 он станет президентом, если тенденция сохранится. Ну, а кто если не он. Говоря словами конявых- других-то нет!

17:56

Весёлый©

Вся спортивная политика (также, как и реальная) в этом государстве выстроена на лжи и "как-бы действиях", имитации деятельности. Развязать войны на собственных границах, а потом сказать, что нас там нет, но мы защищаем наших! Принять постановление по контролю перевозки баночек с мочой, не пускать чиновников ВАДЫ никуда, менять эти самые баночки под покровом ночи, а потом спокойненько так создать липовое агенство с пенсионером во главе по прикрытию задниц тех, кто прикрывал эти законы и менял баночки, попутно повысив и наградив последних. Ууух, как мы боремся с допингом! Гибридные война/спорт и замороженные конфликты/моча. День другой, страна всё та же.

17:54

Andrei777777

Никого другого на посту данного вице-премьера я и не ждал . Теперь можно быть спокойным не только за наш футбол , но и за весь российский спорт .

17:49

badmaxx

Это только сейчас и только в нашей стране попытаюсь выразится мягко "враги народа русского" могут идти на повышение. Какой ужас! Куда мы катимся? В какую яму? Не удивлюсь если при новом министре наша сборная по футболу еще будет хуже играть!

17:48

+-=0

больно будет падать мутко со своих кресел...

17:34

Джин Игнатов

Давно надо было гнать Мутко и Жукова , крышевавших допинг ! Но Путин знает что все это делалось по разрешению сверху и поэтому вынужден устраивать этих людишек !

17:32

pojarniy

Все наконец то. Но все равно от кормушки не ушел. А Колобков конечно пацан хороший,хоршо лизнул вчера после боев в Чечне, что то сказал, а так ничего и несказал. Хороший работник стал, научился. Все будет по старому, Бдет Мутко рулить. Гнать его от спорта.

17:30

Крым наш!

А я думаю, что так плохо с экономикой... а оно воно как... все плохо с головой ведающей кадровыми вопросами (((

17:25

внеигры

Давайте делать наоборот .. : Деньги больным детям на операции выделять из бюджета, а деньги футболистам и тренерам собирать по СМС

17:25

qwe20

все выше и выше и выше.... скоро мутко будет премьером, а потом и президентом.

17:23

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ