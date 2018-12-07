Владислав Артемьев стал чемпионом Европы по блицу

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем чемпионата Европы по блицу, сообщает ТАСС. Турнир проходил в Скопье (Македония).

Более 300 шахматистов боролись за победу на этом турнире, которые сыграли 12 сдвоенных туров. 20-летний россиянин набрал 18,5 очков из 22 возможных. Второе место занял шахматист из Грузии Иван Чепаринов (17 очков), третье – чех Давид Навара (16,5).

Артемьев становился бронзовым призером чемпионата Европы среди юношей до 14 лет (2011), чемпионом России среди спортсменов не старше 20 лет (2013) и победителем высшей лиги чемпионата России (2015).