Свидлер победил Харикришну, Дин Лижэнь вышел в лидеры московского этапа "Гран-при"

Китаец Дин Лижэнь вышел в лидеры московского этапа "Гран-при". В третьем туре он обыграл свою соотечественницу Хоу Ифань. В других партиях азербайджанец Шахрияр Мемедьяров обыграл британца Майкла Адамса, норвежец Йон-Людвиг Хаммер - россиянина Эрнесто Инаркиева, Салем Салех из ОАЭ - еще одного представителя России Яна Непомнящего, наконец россиянин Петр Свидлер обыграл Пенталу Харикришну из Индии.

Вничью между собой сыграли Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Борис Гельфанд (Израиль), Евгений Томашевский (Россия) и Хикару Накамура (США), Аниш Гири (Нидерланды) и Франсиско Вальехо (Испания), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Александр Грищук (Россия).