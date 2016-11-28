Сергей Карякин: "В такой позиции не так просто было добиться ничьей"

Россиянин Сергей Карякин после очередной ничьей в 12-й партии матча за мировую шахматную корону против чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена отметил, что доволен результатом. Счет в матче по-прежнему равный – 6-6. Теперь гроссмейстеров ждет тай-брейк, который пройдет 30 ноября – в день рождения Карлсена. Чемпион по итогам жеребьевки начнет черными, россиянину достались белые фигуры.

– В такой позиции не так просто было добиться ничьей. Однако после того как все фигуры были разменяны, другого исхода ожидать было сложно. Я вполне доволен результатом, учитывая, что играл черными, – отметил россиянин.