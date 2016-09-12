Россиянки обыграли Грузию, россияне сыграли вничью с Индией в 10-м туре олимпиады

Завершился 10-й тур Шахматной олимпиады. Мужская сборная России сыграла вничью с командой Индии (Владимир Крамник свою партию выиграл, Сергей Карякин – проиграл, Ян Непомнящий и Александр Грищук сыграли вничью). После 10 туров мужская сборная России (16 очков) на 2 балла отстает от США и Украины. Завтра в заключительном туре Россия сыграет с Италией, США с Канадой, а Украина со Словенией.

Женская сборная России обыграла Грузию (Валентина Гунина и Александра Костенюк свои партии выиграли, Ольга Гиря – проиграла, Александра Горячкина сыграла вничью). После 10 туров женская сборная России (16 очков) на 2 балла отстает от Китая – завтра в заключительном туре россиянки и китаянки сыграют между собой.