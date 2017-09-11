Наер победил Каруану и вышел в 4-й круг Кубка мира

Российский гроссмейстер Евгений Наер на тай-брейке обыграл американца Фабиано Каруану и вышел в 4-й круг Кубка мира, который проходит в Тбилиси.
Также по итогам тай-брейков в следующий раунд турнира вышли француз Максим Вашье-Лаграв, россиянин Александр Грищук, голландец Аниш Гири, грузин Баадур Джобава, венгр Рихард Раппорт и армянин Левон Аронян.
Ранее в 4-й круг вышли россияне Петр Свидлер, Даниил Дубов и Владимир Федосеев, китайцы Бу Сянжи, Ван Хао и Дин Лижэнь, украинец Василий Иванчук, американец Уэсли Со и израильтянин Максим Родштейн.
Напомним, Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Победитель и финалист турнира, который завершится 27 сентября, получат путевки на турнир претендентов.
V0VaN
как ни странно за вову борисыча ни разу не переживаю. мне скорее даже ближе хохол Красава Михалычъ Иванчук! а вова ссыкло для меня. с тех пор как 2 года прятался пацталом от гари кимыча
21:46
echo2011
Наер поставил мат,а Крамнику после матча с Иванчуком осталось только этим матом ругаться...
21:13
V0VaN
И не просто победил, а ПОСТАВИЛ МАТ (!!!) НА ДОСКЕ СУПЕРГРОССУ ИЗ ТОП-5! Красава!!!
21:06