Наер победил Каруану и вышел в 4-й круг Кубка мира

Российский гроссмейстер Евгений Наер на тай-брейке обыграл американца Фабиано Каруану и вышел в 4-й круг Кубка мира, который проходит в Тбилиси.

Также по итогам тай-брейков в следующий раунд турнира вышли француз Максим Вашье-Лаграв, россиянин Александр Грищук, голландец Аниш Гири, грузин Баадур Джобава, венгр Рихард Раппорт и армянин Левон Аронян.

Ранее в 4-й круг вышли россияне Петр Свидлер, Даниил Дубов и Владимир Федосеев, китайцы Бу Сянжи, Ван Хао и Дин Лижэнь, украинец Василий Иванчук, американец Уэсли Со и израильтянин Максим Родштейн.

Напомним, Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Победитель и финалист турнира, который завершится 27 сентября, получат путевки на турнир претендентов.