Матч за шахматную корону-2018 хотят провести Осло, Лондон и Сингапур

Осло, Лондон и Сингапур планируют побороться за право проведения матча за титул чемпиона мира в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании World Chess Илью Мерензона. Компания владеет правами на проведение турниров чемпионского цикла ФИДЕ. Тендер на право проведения поединка будет объявлен на следующей неделе.

- Мы знаем, что есть запрос от Осло, есть интерес из Лондона и Сингапура. Мы дадим им время на подготовку своих предложений и через месяц выясним, где будет проходить турнир, - сказал Мерензон.

Последний матч за титул чемпиона мира прошел в конце 2016 года в Нью-Йорке. Действующий обладатель титула Магнус Карлсен на тай-брейке одолел Сергея Карякина.