23:27 | ШАХМАТЫ

Каспаров проиграл Непомнящему на турнире в Сент-Луисе

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Россиянин Ян Непомнящий обыграл соотечественника Гарри Каспарова в пятом раунде турнира по рапиду на Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США). Партия завершилась на 37-м ходу. Непомнящий играл черными.

Напомним, что Каспаров, который сегодня также сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном, вернулся в шахматы после 12 летнего перерыва. Непомнящий ранее сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Кинжал

Гарри Кимович играет более чем достойно!

23:45

KhSL

Ян - красавец!

23:41

Versus67

"соотечественник"гарик)))

23:39