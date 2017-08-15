Каспаров проиграл Непомнящему на турнире в Сент-Луисе

Россиянин Ян Непомнящий обыграл соотечественника Гарри Каспарова в пятом раунде турнира по рапиду на Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США). Партия завершилась на 37-м ходу. Непомнящий играл черными.
Напомним, что Каспаров, который сегодня также сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном, вернулся в шахматы после 12 летнего перерыва. Непомнящий ранее сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом.
Кинжал
Гарри Кимович играет более чем достойно!
23:45
KhSL
Ян - красавец!
23:41
Versus67
"соотечественник"гарик)))
23:39