Каспаров проиграл Непомнящему на турнире в Сент-Луисе

Россиянин Ян Непомнящий обыграл соотечественника Гарри Каспарова в пятом раунде турнира по рапиду на Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США). Партия завершилась на 37-м ходу. Непомнящий играл черными.
Напомним, что Каспаров, который сегодня также сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном, вернулся в шахматы после 12 летнего перерыва. Непомнящий ранее сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом.
Black_Knight
Упёртый русский Получше было у Каспарова по дебюту, но Ян уровнял, а затем перекатал и прикончил жертвой ладьи на е3. Ян - действительно красавец, а от Гарри не ожидал, что он так будет проигрывать... Уже ли все-таки возраст берет свое? Или дело в Яне? ------------------ Каспаров играет достаточно осторожно, не совсем в своем стиле (я не по данной партии даже, а в целом). Видимо все-таки не уверен в своей форме и опасается топ-шахматистов. Но в блице уже так играть не будет, там и станет понятно на каком он сейчас уровне. А Непомнящий идет единоличным лидером. У него все складывается - игра идет, фортит.
08:17
cska+
Непомнящий ещё и в шахматы играет на высоком уровне! круто!))
00:24
Бегущий человек
Вот как только за стол сел соперник не помнящий, кто такой Каспаров, так сразу у Гари Кимовича возникли проблемы.
00:02
Упёртый русский
Получше было у Каспарова по дебюту, но Ян уровнял, а затем перекатал и прикончил жертвой ладьи на е3. Ян - действительно красавец, а от Гарри не ожидал, что он так будет проигрывать... Уже ли все-таки возраст берет свое? Или дело в Яне?
23:56 15 августа
Кинжал
Гарри Кимович играет более чем достойно!
23:45 15 августа
KhSL
Ян - красавец!
23:41 15 августа
Versus67
"соотечественник"гарик)))
23:39 15 августа