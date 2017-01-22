Карякин сыграл вничью с Уэсли Со

Россиянин Сергей Карякин в восьмом туре супертурнира в Вейк-ан-Зее сыграл вничью с лидером соревнований американцем Уэсли Со.

В других встречах Магнус Карлсен проиграл Ричарду Раппорту, Левон Аронян выиграл у Аниша Гири, Дмитрий Андрейкин уступил Баскарану Адхибану. Пентала Харикришна сыграл вничью с И Вэй, Павел Эльянов и Радослав Войташек также победителя не выявили. Еще одна ничья зафиксирована во встрече Люк ван Вели – Ян Непомнящий.



Турнирное положение после восьмого тура: 1. Уэсли Со (США) – 5,5, 2-3. Павел Эльянов (Украина), И Вэй (Китай) – по 5, 4-7. Магнус Карлсен (Норвегия), Сергей Карякин (Россия), Левон Аронян (Армения), Баскаран Адхибан (Индия) – по 4,5, 8-9. Пентала Харикришна (Индия), Аниш Гири (Голландия) – по 4, 10-11. Дмитрий Андрейкин (Россия), Радослав Войташек (Польша) – по 3,5, 12-13. Ян Непомнящий (Россия), Ричард Раппорт (Венгрия) – по 3, 14. Люк ван Вели (Голландия) – 1,5.