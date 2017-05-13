Хоу Ифань лидирует на московском этапе "Гран-при" после двух туров

Китаянка Хоу Ифань занимает первое место на московском этапе "Гран-при ФИДЕ" после второго тура. Она сыграла вничью с Максимом Вашье-Лагравом.

На счету Хоу Ифань 1,5 очка. У ее соотечественника Дина Лижэня также полтора балла. По одному баллу на счету Теймура Раджабова, Шахрияра Мамедьярова (оба - Азербайджан), Вашье-Лаграва, Майкла Адамса (Великобритания), Бориса Гельфанда (Израиль), Аниша Гири (Голландия), Петра Свидлера, Александра Грищука, Евгения Томашевского, Яна Непомнящего (все - Россия), Салеха Салема (ОАЭ), Франсиско Вальехо (Испания), Пенталы Харикришны (Индия). По полбалла - у Йона Хаммера (Норвегия) и Эрнесто Инаркиева (Россия).