Грищук, Свидлер и Непомнящий - в третьем круге Кубка мира

Россияне Александр Грищук, Петр Свидлер, Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Максим Матлаков и Евгений Наер вышли в третий круг Кубка мира. Грищук обыграл перуанца Хорхе Кори, Свидлер - Виктора Эдраса из Венгрии, а Непомнящий - Башкарана Адхибана из Индии.

Артемьев взял верх над Теймуром Раджабовым из Азербайджана, Матлаков и Наер одолели соотечественников Дмитрия Андрейкина и Никиту Витюгова соответственно.

Еще один представитель Росии Александр Мотылев проиграл голландцу Анишу Гири.

В Кубке мира, проводимом по нокаут-системе принимают участие 128 шахматистов.