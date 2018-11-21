ФИДЕ внесла поправки в график женского ЧМ по шахматам

ФИДЕ внесла поправки в график женских турниров за звание чемпионки мира по шахматам.

"Согласно существующим правилам в 2019 году должен состояться матч между чемпионкой мира-2018 по нокаут-системе и победителем серии "Гран-при"-2017/18. К сожалению, предыдущее руководство ФИДЕ не смогло провести серию "Гран-при", угрожая матчу чемпионата мира-2019.

ФИДЕ подготовила поправки к чемпионату мира-2020. При условии одобрения новая структура будет выглядеть следующим образом:

Женский турнир кандидатов - первая половина 2019 года.

Матч между победителем чемпионата мира по нокаут-системе и победителем турниа кандидатов - в конце 2019 года.

"Гран-при ФИДЕ" пройдет в 2019-2020 году.

Женский чемпионат мира по нокаут-системе - август 2020 года.

Женский турнир кандидатов - 2021 год и так далее", - говорится на сайте ФИДЕ.