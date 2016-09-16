Андрей Филатов: "Бронзовые медали в Баку – удовлетворительный результат"

В Баку завершилась Всемирная шахматная олимпиада. Мужская сборная России завоевала бронзовые медали. Женщины – трехкратные олимпийские чемпионки – сложили свои полномочия, заняв на этот раз четвертое место. Президент РШФ, известный предприниматель Андрей Филатов дебютировал в роли старшего тренера. Об итогах турнира и своих впечатлениях от работы он рассказал в интервью "СЭ".

– Расскажите, почему вы приняли решение возглавить мужскую сборную России? - вопрос Филатову.

– Я, уже будучи президентом Российской шахматной федерации, присутствовал на олимпиаде в Тромсе в 2014 году. Стало обидно, что наши мужчины остались без медалей, захотелось эту ситуацию исправить. Тем более что по профессии я шахматный тренер, дипломированный специалист. Именно тогда и возникла эта идея.

– Сейчас, когда команда вернулась домой с бронзовыми медалями, какую оценку вы бы поставили команде?

– Считаю, что выступление – удовлетворительное. Это лучше, чем результат в Норвегии, мы поднялись на одну строчку вверх. Но сборная с такими богатыми традициями всегда нацелена только на первое место. Поэтому мои личные ощущения, что полным успехом было бы золото. (Кирилл ЗАНГАЛИС)

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