Анатолий Карпов: "Карлсен не был обязан ждать Карякина на пресс-конференции"

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов отметил, что Сергей Карякин вовремя перехватил инициативу у Магнуса Карлсена в 8-й партии матча за мировую шахматную корону. По его словам, для того чтобы выправить ситуацию, норвежец должен собраться и пойти на риск. Карпов также добавил, что согласно шахматным традициям норвежец не обязан был ждать Карякина на пресс-конференции.
- Карякин изначально был настроен на борьбу, - сказал Карпов. - Но черными сначала нужно уравнять шансы. А у Карлсена была раздвоенность - это ему в конечном итоге и помешало. Он играл белыми и думал, что нужно приводить партию к победе. Но позиция требовала других решений. Нужно было делать ничью. Сергей вовремя перехватил инициативу и дальше выступал уверенно. Матч получился очень упорным. Хотелось бы, чтобы Карякин и дальше не проигрывал ни одной партии.
Карлсен должен собраться и рисковать. Это даст встречные шансы и встречные возможности. Черными, конечно, сложнее выиграть, но когда завязывается борьба, то все возможно. Сейчас все говорят о том, что Карлсен ушел с пресс-конференции, не дождавшись Карякина. Однако по шахматным традициям он и не должен был этого делать. Обычно оба шахматиста общаются с журналистами, только когда партия завершалась вничью. А если результат в пользу одного из участников – победитель приходит, а проигравший свободен, и сам решает, хочет ли говорить. Так было раньше, а сейчас федерация приняла непонятные мне правила.(Любовь КОНЯЕВА)
pushgun
Толя, что конкретно в правилах не понятно? Позвони Илюмжинову он объяснит.
13:57