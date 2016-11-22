Анатолий Карпов: "Карлсен не был обязан ждать Карякина на пресс-конференции"

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов отметил, что Сергей Карякин вовремя перехватил инициативу у Магнуса Карлсена в 8-й партии матча за мировую шахматную корону. По его словам, для того чтобы выправить ситуацию, норвежец должен собраться и пойти на риск. Карпов также добавил, что согласно шахматным традициям норвежец не обязан был ждать Карякина на пресс-конференции.

- Карякин изначально был настроен на борьбу, - сказал Карпов. - Но черными сначала нужно уравнять шансы. А у Карлсена была раздвоенность - это ему в конечном итоге и помешало. Он играл белыми и думал, что нужно приводить партию к победе. Но позиция требовала других решений. Нужно было делать ничью. Сергей вовремя перехватил инициативу и дальше выступал уверенно. Матч получился очень упорным. Хотелось бы, чтобы Карякин и дальше не проигрывал ни одной партии.