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10:30 | ШАХМАТЫ

Александр Рязанцев покорил Эльбрус и сыграл там дружескую партию

Александр РЯЗАНЦЕВ на Эльбрусе. Александр РЯЗАНЦЕВ на Эльбрусе. Александр РЯЗАНЦЕВ (справа) на Эльбрусе. Александр РЯЗАНЦЕВ (в центре) перед Эльбрусом.
Александр РЯЗАНЦЕВ на Эльбрусе.

Чемпион страны, тренер женской сборной России Александр Рязанцев рассказал о том, как взошел на самую высокую точку Европы и впервые в истории провел на вершине шахматный поединок.

– Идея взойти на Эльбрус у меня возникла пару лет назад, когда я ходил с товарищами на Шумак в предгорье Восточных Саян, рассказывает Рязанцев. – В этом году у меня появилось время и мы с моим другом и крепким любителем шахмат Юрой Бочкаревым, решили подняться и сыграть партию на самой высокой точке Европы, вершине Эльбруса. Подготовка к восхождению началось 17 августа мы встретились с группой из 11 человек и отправились в поселок Терскол, потом поднялись на высоту 4100 в "приют 11". И в ночь с 21-го на 22-е августа пошли на штурм. На высоте 4800 из-за недостаточной акклиматизации Юра, не смог продолжить восхождение. И вот после почти 10 часов пути от приюта 11 в непростую погоду я оказался на вершине Эльбруса на высоте 5642! К счастью в нашей группе были несколько человек, которые играли в шахматы и добрались до вершины, поэтому в 10.20 состоялась возможно первая шахматная партия на высоте 5642. Хочу поздравить с восхождением и поблагодарить за чудесную атмосферу Лесю, Марину, Полину, Милану и инструктора Руслана. Уверен, что шахматные партии будут сыграны и на других вершинах мира!

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