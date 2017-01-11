09:52 | БОКС

Ковалев - четвертый в рейтинге самых высокооплачиваемых боксеров по версии Forbes

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Россиянин Сергей Ковалев занял четвертую строчку в списке потенциально самых высокооплачиваемых боксеров по версии журнала Forbes, сообщает официальный сайт издания. Боксеры расположены в рейтинге не по фактическим заработкам, а по своему потенциалу зарабатывать деньги.

Лидирует в списке мексиканец Сауль Альварес, вторым идет американский боксер Андре Уорд, третью строчку занимает казахстанец Геннадий Головкин. На пятой позиции расположился филиппинец Мэнни Пакьяо, шестую строчку делят украинец Владимир Кличко и британец Энтони Джошуа.

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Материалы REN-TV

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