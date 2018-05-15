Федор Чудинов: "Мы с Санчесом похожи, и я буду надеяться, что мы сработаемся"

Чемпион WBA во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов приступил к подготовке на сборах у американского тренера Абеля Санчеса. Боксер выразил надежду, что сработается с иностранным специалистом.

-Вы уехали к Абелю Санчесу в лагерь на сборы.

-Да, уже приступил к подготовке в его тренировочном лагере к предстоящему в июле поединку. Я поехал готовиться и набираться профессионального опыта к лучшему тренеру в мире Абелю Санчесу, работать рядом с Геннадием Головкиным и Муратом Гассиевым в дружеской атмосфере. Во время моего последнего боя в Сочи мы пообщались с Абелем и договорились о моей поездке к нему в тренировочный лагерь. Конечно, буду очень скучать по Родине. Но это просто необходимый опыт. Хочется, прежде всего, стать лучше. А там уже как работа пойдет. Но мы с Санчесом похожи, и я буду надеяться, что мы сработаемся. Буду стараться выполнять все его установки.

– Хочется возвращаться на прежние позиции?

– Да, у меня получилось очень быстро подняться по рейтингу в прошлом. Но чем выше находишься, тем больнее падать. Теперь все делаем по уму. Потихоньку поднимаемся в рейтинге. Никто не торопит события.

– Были ли эти три последних боя после двух поражений полезны для вас в плане опыта?

– Это были промежуточные бои, можно сказать, реабилитация. Последнее поражение было от Джорджа Гроувса – я плохо подготовился и неправильно подошел к этому бою, ведь для меня он был проходным соперником, и получилось то, что получилось. Буду учиться на своих ошибках. Было бы интересно встретиться с ним еще раз. Но только после хорошей, серьезной подготовки.

– Какие у вас планы на будущее?

– Будет видно, на что я способен. Санчес меня оценит и вынесет вердикт.

– То есть этот сбор определит ваш путь?

– Путь мы сами себе выбираем. Мне дадут совет, но решать я буду сам – как боксировать мне дальше и на каком уровне.

– А если говорить о желаниях?

– Мне нравится заниматься боксом, нравится философия вида спорта. Честно говоря, больше всего хочется подольше оставаться в боксе. В идеале – объединить все титулы хотя бы в одной весовой категории.

Ранее сообщалось, что Чудинов проведет бой 22 июня в Москве в День бокса. (Андрей ШИТИХИН)

Федор Чудинов: "Возможно, к следующему бою буду готовиться с Санчесом"