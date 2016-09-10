Дмитрий Бивол: "Трояновский доказал, что является панчером"

Временный чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол подчеркнул, что чемпион мира по версии IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский в бою с японцем Кейта Обарой грамотно воспользовался ошибками соперника.

Бой, состоявшийся в пятницу в московском УСК "Крылья Советов" и ставший для Трояновского первой обязательной защитой титулов, завершился победой российского боксера техническим нокаутом во втором раунде.

– Честно, было неожиданно, что так быстро Эдуард выиграет, – приводит "Р-Спорт" слова Бивола. – Я, конечно, верил, что Трояновский победит, но думал, что бой продлится подольше. Эдик – молодец! Он сработал на все 100 процентов, очень классно. Обязательный претендент – серьезный соперник, а не просто так… Эдик воспользовался ошибками (соперника): у Обары левая рука была опущена, а голова высоко поднята. Далее он не упустил своего. Чужими ошибками не все могут воспользоваться. Это показывает мастерство Трояновского! Эдик доказал, что является панчером.