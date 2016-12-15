Александр Касьянов: "Перенос чемпионата мира из Сочи - это удар для нас"

Победитель первого этапа Кубка мира по бобслею и скелетону в Уистлере Александр Касьянов выразил уверенность в том, что перенос из Сочи чемпионата мира по этим видам спорта еще аукнется тем, кто принимал это решение. Также он подчеркнул, что считает обвинения из доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена безосновательными.

– Перенос чемпионата мира, конечно, неприятен, но мы продолжим бороться на любой трассе и показывать свой уровень, – отметил Касьянов. – Чемпионат мира прошел бы у нас впервые. Это было очень важно как для нас, так и для всего российского бобслея и скелетона. Мы специально готовились под Сочи, но вот так иностранцы поступили некрасиво.

Конечно, это удар для нас. Но им еще все это аукнется. Говорят, что турнир перенесут в Кенигзее, но точно станет известно на этой неделе. Почему перенесли? Кому-то трасса неудобна, кто-то наслушался информации ненужной. Не знаю, мы с иностранцами после этого не общались. Да и желания особого нет.

Относительно доклада Макларена скажу, что никаких фактов там нет. На заборах тоже можно все, что угодно написать. Ничего не объяснили, не доказали. Вначале "лето" мурыжили, теперь "зиму". Некрасиво все это.

Сейчас мы готовимся к этапу Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Надеемся на самые высокие места. Мы много работали над стартом в четверке. Теперь хотим закрепиться на высоких позициях. Не только в Кубке мира, но и на чемпионатах мира и Европы. (Ярослав СУСОВ)