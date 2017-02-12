Юстина Ковальчик рада, что Шипулин и Фуркад помирились

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик рада тому, что биатлонисты Антон Шипулин и Мартен Фуркад помирились. После смешанной эстафеты на ЧМ-2017 в Хохфильцене Шипулин отказался жать руку Фуркаду из-за резких высказываний последнего в адрес Александра Логинова. Также француз во время гонки подрезал российского биатлониста, из-за чего тот упал. Фуркад демонстративно покинул церемонию, но через какое-то время вернулся. Вчера после завершения спринта спортсмены пожали друг другу руки.
"Все довольно интересно... Серьезно, здорово, что спортивные эмоции все же взяли верх", - написала Ковальчик в своем "Твиттере".
A zapowiadało się tak interesująco...😉 A poważnie, to super, że sportowe emocje znow będą najważniejsze👏👌 #biathlon #hochfilzen2017 pic.twitter.com/4GYSzij4Z4– Justyna Kowalczyk (@JuiceKowalczyk) 12 февраля 2017 г.
serenky25
Это тактический ход нашей сборной.
10:23