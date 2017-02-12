Юстина Ковальчик рада, что Шипулин и Фуркад помирились

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик рада тому, что биатлонисты Антон Шипулин и Мартен Фуркад помирились. После смешанной эстафеты на ЧМ-2017 в Хохфильцене Шипулин отказался жать руку Фуркаду из-за резких высказываний последнего в адрес Александра Логинова. Также француз во время гонки подрезал российского биатлониста, из-за чего тот упал. Фуркад демонстративно покинул церемонию, но через какое-то время вернулся. Вчера после завершения спринта спортсмены пожали друг другу руки.

"Все довольно интересно... Серьезно, здорово, что спортивные эмоции все же взяли верх", - написала Ковальчик в своем "Твиттере".