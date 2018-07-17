Тренер сборной России говорит странные вещи. Только посмотрите

Тренер по стрельбе резервной сборной России Владислав Тулаев в своем Инстаграме рассказал, почему устроился работать в команду. 25-летний тренер вел беседу со своим приятелем Сергеем. По его словам, он хочет получить документ, чтобы "уничтожать и властвовать".

– Драчев сказал, что мои документы уже в ЦСП и IBU есть, – отметил Тулаев. – Поэтому я трудоустроен, и в 20-х числах, после того, как я возвращаюсь из Ульяновска, уже, походу, и зарплата будет, все дела.

– А сколько, сказали?

– Дай Бог, 50 000 рублей. Ты пойми, это уже второй момент. Мне самое главное – удостоверение получить, мы с тобой будем парковаться на черном "мерине" прямо возле Олимпийского комитета. Не возле, а прямо на территории Олимпийского комитета, понял? И уходить в закат.

– Ну а что это даст-то тебе?

– Как что даст? Ты что? Ксива, мужик! Безграничные возможности на дорогах, уничтожать и властвовать. Человек государственный, что, забыл? Это как ФСБ, только в спорте. Какой-то полковник там или еще что-то...

– Хорошо. Ну они не обалдели ли, а? Как мы договаривались, какую зарплату ты будешь получать?

– Я договаривался: от 150 я начинаю только пальчиками шевелить. Но смотри, сейчас будет летний чемпионат мира, я надеюсь, что кто-нибудь из ребяток там моих стрельнет хорошо. И как бы от этого будет зависеть моя дальнейшая жизнь.

А так сейчас я получаю эту ксиву свою, пишу письмо на имя главного тренера сборной России Хованцева по поводу того, что… Посещение занятий, повышение мастерства, на это требуются патроны, неявка карается расстрелом. Понял?