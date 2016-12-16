Рикко Гросс: "IBU нужно быстрее назвать имена россиян из списка ВАДА"

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс подчеркнул, что Международный союз биатлонистов должен быстрее назвать имена российских спортсменов, которые подозреваются нарушении антидопинговых правил. В четверг стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало в IBU список из 31 биатлониста. Некоторые из них уже отбыли дисквалификации, а некоторые завершили свою карьеру. Организация обещала рассмотреть эту информацию 22 декабря.
- Сейчас все говорят об общем списке, - приводит faz.net слова Гросса. - Нужно назвать имена. Вместо этого ходит много рассуждений и предрассудков.
Тропическая гемангиома Мовсисяна
список уже был готов, макларенцы уже пошли в бухгалтерию печать ставить на документ, но тут непруха - Акимова выиграла золото, опять заново все оформлять, переписывать, согласовывать, подгонять фамилии, шлепать печати и прочая юридическая мишура)))
00:31
echo2011
Так и будут ходить вокруг да около,так как на самом деле никаких фактов нет.
00:19
rusfed 2.0
"Рассуждений и предрассудков". Ну и перевод... Гросс заявил следующее: "Пока все ходят лишь вокруг да около, не называя никаких фактов - лишь спекулируя и делая безосновательные выводы. К (моей) команде начали относиться с недоверием, но некоторые спортсмены этого не заслуживают совершенно определенно."
00:13