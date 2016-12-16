23:39 16 декабря | БИАТЛОН

Рикко Гросс: "IBU нужно быстрее назвать имена россиян из списка ВАДА"

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Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс подчеркнул, что Международный союз биатлонистов должен быстрее назвать имена российских спортсменов, которые подозреваются нарушении антидопинговых правил. В четверг стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало в IBU список из 31 биатлониста. Некоторые из них уже отбыли дисквалификации, а некоторые завершили свою карьеру. Организация обещала рассмотреть эту информацию 22 декабря.

- Сейчас все говорят об общем списке, - приводит faz.net слова Гросса. - Нужно назвать имена. Вместо этого ходит много рассуждений и предрассудков.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

список уже был готов, макларенцы уже пошли в бухгалтерию печать ставить на документ, но тут непруха - Акимова выиграла золото, опять заново все оформлять, переписывать, согласовывать, подгонять фамилии, шлепать печати и прочая юридическая мишура)))

00:31

echo2011

Так и будут ходить вокруг да около,так как на самом деле никаких фактов нет.

00:19

rusfed 2.0

"Рассуждений и предрассудков". Ну и перевод... Гросс заявил следующее: "Пока все ходят лишь вокруг да около, не называя никаких фактов - лишь спекулируя и делая безосновательные выводы. К (моей) команде начали относиться с недоверием, но некоторые спортсмены этого не заслуживают совершенно определенно."

00:13

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