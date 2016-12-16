Рикко Гросс: "IBU нужно быстрее назвать имена россиян из списка ВАДА"

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс подчеркнул, что Международный союз биатлонистов должен быстрее назвать имена российских спортсменов, которые подозреваются нарушении антидопинговых правил. В четверг стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало в IBU список из 31 биатлониста. Некоторые из них уже отбыли дисквалификации, а некоторые завершили свою карьеру. Организация обещала рассмотреть эту информацию 22 декабря.

- Сейчас все говорят об общем списке, - приводит faz.net слова Гросса. - Нужно назвать имена. Вместо этого ходит много рассуждений и предрассудков.