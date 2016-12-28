19:29 | БИАТЛОН

La Gazzetta dello Sport: IBU отстранил Вилухину и Романову от международных соревнований

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Отстраненными от соревнований Международным союзом биатлонистов (IBU) на основе доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинг-махинациях России во время Олимпийских игр-2014 в Сочи биатлонистами сборной России являются Ольга Вилухина и Яна Романова, утверждает La Gazzetta dello Sport. Вилухина на Играх-2014 завоевала серебро в спринте, Романова – серебро в эстафете. В ноябре 2016 года Вилухина объявила о завершении карьеры, а вот Романова подобный вариант опровергла.

Ранее IBU получил от ВАДА документы 31 российского биатлониста, которые попали под подозрение при подготовке доклада Макларена. При этом решение исполкома союза о временном отстранении было принято только по двоим – предположительно тем, кто выступал на Олимпиаде в Сочи и сдал подозрительные пробы.

Добавим, что МОК начал дисциплинарное расследование в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх-2014 и изучение проб которых Маклареном указывает на возможные манипуляции. Таже президент МОК Томас Бах заявил, что его организация вдобавок намерена перепроверить все взятые у россиян тесты в Сочи.

Признание России в допинг-системе. Что это было?

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