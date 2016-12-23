13:22 | ДОПИНГ

МОК перепроверит все российские пробы Игр 2012 и 2014 года

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МОК намерен выйти за пределы данных, представленных в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Глава организации Томас Бах заявил, что МОК не только начал дисциплинарное расследование в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх-2014 и изучение проб которых Маклареном указывает на возможные манипуляции, но вдобавок намерен перепроверить все взятые у россиян тесты в Сочи.

– Как продолжение расследования Ричарда Макларена, МОК намерен выйти за пределы данных, представленных в его докладе, и перепроверить пробы всех российских спортсменов, выступавших на Играх-2014 в Сочи и Олимпиаде-2012 в Лондоне, – цитирует пресс-служба МОК Баха.

МОК перепроверит все российские пробы Игр 2012 и 2014 года 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Hrenoid

Так проверяйте все пробы тогда. Почему только российские?

14:22

marksan

Начните с 1936 от Германии, идиоты!

14:19

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