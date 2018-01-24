13:29 | Биатлон

Гараничев и Логинов не вышли на старт индивидуальной гонки на чемпионате Европы

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Россияне Евгений Гараничев и Александр Логинов не вышли на старт индивидуальной гонки на чемпионате Европы в Риднау. Причины такого решения спортсменов сборной России неизвестны.

Напомним, что оба атлета не получили приглашения МОК на Олимпийские игры-2018.

Также недопущены до Игр Антон ШипулинСергей УстюговВиктор АнКсения Столбова и другие. Полный список атлетов – здесь.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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fonkom

может и не выступят. Чисто эмоционально, когда тебя только что отстранили от ОИ...

15:29

veterok1969

что за глупые вопросы почему не участвовал ведь ещё пару дней назад логинов выступал на кубке мира само собой нужна передышка а в спринте уже будет участвовать

14:37