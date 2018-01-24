Гараничев и Логинов не вышли на старт индивидуальной гонки на чемпионате Европы

Россияне Евгений Гараничев и Александр Логинов не вышли на старт индивидуальной гонки на чемпионате Европы в Риднау. Причины такого решения спортсменов сборной России неизвестны.
Напомним, что оба атлета не получили приглашения МОК на Олимпийские игры-2018.
Также недопущены до Игр Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Полный список атлетов – здесь.
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- МОК
- Ксения Столбова/ Федор Климов
- Антон Шипулин
- Евгений Гараничев
- Виктор Ан
- Александр Логинов (биатлон)
- Сергей Устюгов
fonkom
может и не выступят. Чисто эмоционально, когда тебя только что отстранили от ОИ...
15:29
veterok1969
что за глупые вопросы почему не участвовал ведь ещё пару дней назад логинов выступал на кубке мира само собой нужна передышка а в спринте уже будет участвовать
14:37