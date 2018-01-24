Гараничев и Логинов не вышли на старт индивидуальной гонки на чемпионате Европы

Россияне Евгений Гараничев и Александр Логинов не вышли на старт индивидуальной гонки на чемпионате Европы в Риднау. Причины такого решения спортсменов сборной России неизвестны.

Напомним, что оба атлета не получили приглашения МОК на Олимпийские игры-2018.

Также недопущены до Игр Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Полный список атлетов – здесь.

Звезд России не пускают на Олимпиаду. Большой онлайн "СЭ"