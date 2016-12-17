Габриэла Коукалова: "Если Фуркад бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени - я поддержу его"

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова поддерживает идею француза Мартена Фуркада бойкотировать все турниры, пока Международный союз биатлонистов не дисквалифицирует российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. В нем фигурирует 31 спортсмен, некоторые из которых уже завершили профессиональную карьеру.

– Это просто вопиющий случай, и мне жаль, что такое произошло, – цитирует Isport.cz Коукалову. – Я считала, что наш вид спорта относительно молодой для таких проблем. Мне хочется только одного: чтобы в спорте и жизни все было справедливо. Если Фуркад решит бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, то я поддержу его.