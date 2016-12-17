Габриэла Коукалова: "Если Фуркад бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени - я поддержу его"

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова поддерживает идею француза Мартена Фуркада бойкотировать все турниры, пока Международный союз биатлонистов не дисквалифицирует российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. В нем фигурирует 31 спортсмен, некоторые из которых уже завершили профессиональную карьеру.
– Это просто вопиющий случай, и мне жаль, что такое произошло, – цитирует Isport.cz Коукалову. – Я считала, что наш вид спорта относительно молодой для таких проблем. Мне хочется только одного: чтобы в спорте и жизни все было справедливо. Если Фуркад решит бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, то я поддержу его.
Махмуд Махмедов
Тупой подстилке лишь бы вякнуть.
13:43
PallMall
Вон по Матч-ТВ показывают лыжи, масс-старт. Смотреть смешно, 3 норвежки уехали на финише от основной группы метров на 400.
13:43
PallMall
Опять неправильно перевели или передернули смысл. Достали эти тупые журналисты. Если бы мы массово применяли допинг в биатлоне, мы бы выступали как норвежцы в лыжах уже много лет.
13:40
yspesh4
СЭКс, вам новые методички спустили? Фуркад сказал в источнике - разбираться надо, а если виноваты - наказывать строго. Шамонаев, разводишь чешскую желтизну, так ставь конкретную подпись твоего сотрудника под заметкой, или это секретарша у вас сработала?
13:34
Levbereg
Габриэ́ла Ко́укалова (чеш. Gabriela Koukalová, в девичестве Со́укалова; род. 1 ноября 1989, Яблонец-над-Нисоу, Чехословакия). Кажется всё понятно? Чешка Сукалова. и американка дать ли? Это же Яблонец.
13:34
DV1981
Slim Taller,если бы мы такие допингеры были,то постоянно бы выигрывали,так что не неси чепухи.Нужно смотреть кому выгодно и кто получает девиденды..Фуркад все время наверху,вот он и принимает,ему есть смысл,а нашим какой смысл принимать?Мы не на первых местах,особенно у женщин.
13:25
Andvaraforce
ТП
13:16
Slim Taller
Судя по всему,скоро российские спортсмены будут соревноваться только сами с собой.Никто с мошенниками не хочет иметь дело.
13:13
анатольевич
на воре шапка горит (русская народная пословица)
13:08
alex-ls
а что она говорит правда, только дисквалифицировать пора норвегов-астматиков за допинг, они и не прячутся даже :)
13:02
Никто62
Ты то куда лезешь подстилка америкосская.Сидела бы молчала.Сочинители скоро в шахматах допинг обнаружат у нас(причем в самих фигурах)!
13:00