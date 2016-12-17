Габриэла Коукалова: "Если Фуркад бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени - я поддержу его"

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова поддерживает идею француза Мартена Фуркада бойкотировать все турниры, пока Международный союз биатлонистов не дисквалифицирует российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. В нем фигурирует 31 спортсмен, некоторые из которых уже завершили профессиональную карьеру.
– Это просто вопиющий случай, и мне жаль, что такое произошло, – цитирует Isport.cz Коукалову. – Я считала, что наш вид спорта относительно молодой для таких проблем. Мне хочется только одного: чтобы в спорте и жизни все было справедливо. Если Фуркад решит бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, то я поддержу его.
alex1966
А сам Лягушатник, такой чистый..................... а чехи всегда русских ненавидели.
19:01 17 декабря
vtnsk
Что вы от нее хотите? Чешки всегда такими были. За деньги - кому угодно...
18:05 17 декабря
NF
Тот случай, когда фуркады и соукаловы пусть лучше биатлоном занимаются, а не лезут в политику...
17:52 17 декабря
ozozolio
не того Лиселев а нынешнего, сразу всех выведет на чистую воду.
17:00 17 декабря
Упёртый русский
Сукалова - слабая биатлонистка и трусливая женщина. Пожелаем ей побольше неудач в следующем году, как и французу нетрадиционной ориентации. Было бы неплохо, если бы они не приехали в Тюмень и остались из-за этого без Кубка Мира. ;) Неграмотные, не знают, что презумпцию невиновности никто не отменял, а голословные обвинения - это просто туфта.
16:55 17 декабря
Ж и в о й
Да, Фуркад к тому моменту уже всё выиграет и ему уже не нужно будет лететь в далекую Тюмень.
16:47 17 декабря
Izmegul
ой брешет. Фуркад-то скорее всего к тому этапу глобусы обеспеЧИТ. А Габи придется еще поборться для защиты титула до конца. Хотя... Возможно уже соломку стелит.
16:39 17 декабря
maxcds
refes, +1
16:21 17 декабря
Самурай Игорь
Фуркад испугался, что Кубок не сможет взять в этом году...
15:27 17 декабря
Новоуепинни
Патриоты, че не догоняете - щас в самом тренде ветка про допинг у Поветкина )) Быстрее перебегайте, гы!
15:15 17 декабря
Антимайдан
Был уже "редактор" Е.Киселев - очень "аккредитованная" ряха, в экран не влезала. На Украине антироссийскую пропаганду и агитацию организовывал. Насмотрелись на таких в 90-е - они тогда имели в наших СМИ монополию на "истину" - хватит.
15:08 17 декабря
ozozolio
Правильно, Киселева редактором, и дело с концом-чтоб знали.
14:43 17 декабря
D@D
Уважаемый Czechplayer! Вот Вы поучаете Никто62, Levbereg и всех с подобным мнением, а вот ЛИЧНО У ВАС ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТА то что "Соукалова лично из-за наших жуликов лишилась бронзы эстафеты ОИ-2014, домашнего ЧМ-2021, да пожалуй еще и золота ЧМ-2015"? Будьте любезны предъявить их. Или это подготовка к докладу "Макларен-3"? Иначе есть хорошая, пускай и не очень этичная поговорка - "За базар надо отвечать!" которую по всей видимости при всей Вашей образованности - не владеете, и все познания о России у Вас из разряда "Ох опять эти русские" И потом, не кажет ли Вам что тема допинга уж очень то раздута последнее время как государство Российская Федерация стала плевать на мнение со стороны и спортсмены стали добиваться достижений, что нам стали безразличны санкции других стран и "мы пошли своим путем развития", а не стали обоссатыми тявкалками пропозиции Америки? И последнее - ну не может человек который возглавляет такое "плохое и беспредельное" государство неоднократно, как и в 2016 году признаваться, непророссийской прессой, персоной года №1. Кроме того, если верить изданиям, вчера было опубликовано обращение Фуркада на русском языке, о том что его слова "сильно исказили переводом" и он опроверг "свои" слова о бойкоте всех российских биатлонистов.
14:23 17 декабря
RW.irk
Czechplayer У самих в стране беспредел, так и лезем с этим беспределом в спорт. ================== Ну если у вас в Чехии беспредел, че же вы тогда с Соукаловой ещё и в спорт с ним лезете?!
14:22 17 декабря
Пови
Ввести танки в Прагу, а то совсем страх потеряли)
14:05 17 декабря
refes
Czechplayer - шавка лает, караван идет. У них или у тебя есть доказательства употребления допинга нашими спортсменами? Пусть предъявят!!! А вот про норвежских "астматиков" известно всем.Так что можешь дальше вякать, ублюдок, пусти слюну. Особенно мерзко, что чешка подключилась. Вот их европейская благодарность за то что, Союз 300 тыс.воинов положил, спасая Прагу. Если бы не наши прадеды, деды и отцы - этой "Какаловой" вообще могло не быть.
14:05 17 декабря
ДОЗВОН ГУБЕР
ГАБИЧКА !!!!! Чмоки--чмоки..... Пускай со своими северными оленями бегают наперегонки!!!!
14:02 17 декабря
tryam
обидилеась что Акимова как стоячую ее обошла)
14:02 17 декабря
Махмуд Махмедов
Вот это тебя бомбануло. Знает кошка чьё мясо съела.
14:00 17 декабря
Czechplayer
Сорри, модератор! Был не прав. Вернее, не совсем прав)
13:56 17 декабря
Czechplayer
Andersen32____ про сосание, ты на своем опыте говоришь, тупица? "Запрещать въезд в страну" - просто насмешил))) лечи мозги, Фруде)
13:49 17 декабря
Czechplayer
Никто62, Levbereg и всем с подобным мнением ____ Лучше бы, молчали, убогие. Соукалова прекрасный человек и спортсменка. Она и Фуркад, как лучшие биатлонисты мира, имеют полное право выражать свое мнение, в данном случае абсолютно справедливое. А нашим жуликам надо просто честно бороться и признавать свои ошибки. У самих в стране беспредел, так и лезем с этим беспределом в спорт. Соукалова лично из-за наших жуликов лишилась бронзы эстафеты ОИ-2014, домашнего ЧМ-2021, да пожалуй еще и золота ЧМ-2015. Даже такой терпимый человек, как она, должен высказаться на эту тему.
13:46 17 декабря
Махмуд Махмедов
Тупой подстилке лишь бы вякнуть.
13:43 17 декабря
PallMall
Вон по Матч-ТВ показывают лыжи, масс-старт. Смотреть смешно, 3 норвежки уехали на финише от основной группы метров на 400.
13:43 17 декабря
PallMall
Опять неправильно перевели или передернули смысл. Достали эти тупые журналисты. Если бы мы массово применяли допинг в биатлоне, мы бы выступали как норвежцы в лыжах уже много лет.
13:40 17 декабря
Levbereg
Габриэ́ла Ко́укалова (чеш. Gabriela Koukalová, в девичестве Со́укалова; род. 1 ноября 1989, Яблонец-над-Нисоу, Чехословакия). Кажется всё понятно? Чешка Сукалова. и американка дать ли? Это же Яблонец.
13:34 17 декабря
DV1981
Slim Taller,если бы мы такие допингеры были,то постоянно бы выигрывали,так что не неси чепухи.Нужно смотреть кому выгодно и кто получает девиденды..Фуркад все время наверху,вот он и принимает,ему есть смысл,а нашим какой смысл принимать?Мы не на первых местах,особенно у женщин.
13:25 17 декабря
Andvaraforce
ТП
13:16 17 декабря
Slim Taller
Судя по всему,скоро российские спортсмены будут соревноваться только сами с собой.Никто с мошенниками не хочет иметь дело.
13:13 17 декабря
анатольевич
на воре шапка горит (русская народная пословица)
13:08 17 декабря