Екатерина Юрлова: "Гросс подходил после каждого этапа, это помогало сконцентрироваться"

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова после победы в Рождественской гонке отметила, что тренер сборной России Рикко Гросс подходил к ней после каждого этапа. Она также добавила, что это очень помогало сконцентрироваться.

Напомним, что Юрлова в паре с Алексеем Волковым стала победительницей Рождественской гонки.

– После первого забега Гросс подошел и сказал, что не надо волноваться. Посоветовал стрелять так, как можем, и все получится, – сказала во флеш-интервью Юрлова. – Он после каждого этапа подходил и показывал, куда мы стреляем, как летят выстрелы. Это очень помогало сконцентрироваться.

Есть ли отличия от того раза, когда я победила с Шипулиным? Отличий никаких. Очень много эмоций. Всех с наступающим!

Рождественская гонка. LIVE!