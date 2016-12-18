Чехия, Норвегия, Канада и США выступили за перенос ЧМ-2021 из Тюмени

Глава Чешской биатлонной ассоциации Иржи Хамза в резкой форме прокомментировал информацию о допинговом скандале с участием российских спортсменов. Ранее стало известно, что ВАДА после доклада независимого эксперта Ричарда Макларена предоставило Международному союзу биатлонистов (IBU) список из 31 российского спортсмена, нарушавшего антидопинговые правила.
- Для нас настало время, чтобы открыто высказать свое мнение, - цитирует idnes.cz Хамзу. - То, что я прочитал, я нахожу ужасным и чем-то из разряда научной фантастики: кто-то будет тратить бюджетные деньги на такие вещи... Причем речь идет не только о биатлоне, но и вообще обо всем спорте. Мы видели, что IBU ранее достаточно лояльно относился к этому вопросу, но подозревали, что дело будет обостряться.
Нам нужно написать письмо руководству IBU, что мы не согласны с текущим положением вещей. Потом в случае необходимости будут и другие шаги. Не думаю, что допинг принимают вообще все. Вряд ли в этом замешан Антон Шипулин. Но мы занимаем четкую позицию в этом вопросе: первым логичным шагом будет перенос чемпионата мира из Тюмени.
Чехия совместно с рядом других федераций, включая Норвегию, Канаду и США, выступила за лишение Тюмени права проведения ЧМ-2021.
- Главную ошибку IBU допустил, когда проигнорировал рекомендацию ВАДА пока не давать России международные старты, - подчеркнул Хамза. - Они говорили, что Тюмень подала заявку раньше, что мне кажется абсолютно нелепым.
Шипулин призвал соперников менее эмоционально обсуждать тему допинга //
Мартен Фуркад – русским фанатам: "Я всегда буду бороться за честный спорт"
Don Miguel
Каналья, я и как спортсмен, и как ученый никогда не путал спорт или науку с политикой. Поэтому мне жалко сибиряков, их постоянно все к чему-то припутывают. А я там бывал, и знаю, какие это прекрасные люди. В отличие от людей в некоторых столицах, считающих, что у них лучше, чем в Альпах. Про Сибирь они вообще морды корчат. А я еще и в Альпах был, там мне очень нравится, намного больше, чем в "столицах".
00:30
Буква Ё
regiment, и главное - президент будет другой, так что все устаканится:)
00:11
regiment
тюмень будет аж через 5 лет!!!! за это время много воды утечет и спортсмены будут другие и тренеры и чиновники. чем им сейчас этот турнир не угодил? вот блин привязались
00:06
mobile_actor
Жители Сибири терпят Мутко и того, кто Мутко повысил после раскрытия допингсистема, созданной пол руководством Мутко.
00:01
CanagliaVova
2Don Miguel. Ты же вроде профессор, нет? Мы все (ты, я и Тюмень) виноваты тем, что регулярно голосуем за жуликов и воров. Или ты думаешь, что твоя хата с краю? :-D
23:54 18 декабря
Don Miguel
Не люблю я пелемени, не поеду я в Тюмени! Понятно, что Тюмень далеко, и там не так комфортно, как в Альпах или Татрах. Но причем здесь те, кто ни в чем не виновен? Я ведь даже не о спортменах, среди которых если и есть виновные, так с Гульгин фиг, я о болельщика и просто жителях Сибири. Они-то чем виноваты? Что живут не в Альпах?
23:51 18 декабря
jonnio
Пошлите ему баржу с нефтью, пускай заткнётся)))
23:43 18 декабря
kiks
Гениально: То, что я прочитал, я нахожу ужасным и чем-то из разряда научной фантастики. И именно поэтому это правда.
23:36 18 декабря
spetrov
Странно, что отсутствуют Великобритания и Латвия.
23:33 18 декабря
CanagliaVova
Под этой статьей на чешском сайте (адрес см. выше в новости) 516 комментов. После гэдээровских историй уже больше 20 лет прошло, а прилипло к ним кажется уже навечно. Сколько лет будем отмываться от позора мы?
23:24 18 декабря
RW.irk
Весёлый©-----Была, есть и будет! Вот хоть захлебнись в своём гумне, а не дождесся! Бгг
23:20 18 декабря
Весёлый©
RW.irk ___ Ну всё лучше, чем будет у России в ближайшее время. "Бывшая великая спортивная держава".
23:16 18 декабря
shu111
Германию и Францию не раскачали. Очень хорошо.
23:12 18 декабря
RW.irk
Искремас -----Величайшее достижение на все времена!))) Жаль Хорватию не спросили, а то у них даже с ОИ медаль есть)
23:11 18 декабря
Буква Ё
Lars Berger, чел, вот можешь же, когда захочешь.
23:11 18 декабря
onlywhitespartak
Низко как то это все , это направлено не против тех кто допинг принимал и не тех кто за этим всем стоит !
23:11 18 декабря
Союз Аполлонович
Пусть отбирают, лишь бы команду не отстранили
23:11 18 декабря
Искремас
RW.irk-----ну, великие не великие, а канадцы- бронзовые призеры последнего чм в эстафете.
23:06 18 декабря
Lars Berger
Лично мне без разницы, из какой страны ЧМ по биатлону смотреть...) Есть Мутко, который за эти вопросы министерскую зарплату из моих налогов получает. Пусть у него зад н и ца болит...)
23:03 18 декабря
echo2011
Забавно,что речь идет о 2021 годе,а рассуждают так,будто санкции за допинг должны быть пожизненные.
23:02 18 декабря
Promesov
Я бы на месте IBU штрафанул бы этого главу за такие высказывания
22:53 18 декабря
Весёлый©
Прощай, оружие!
22:44 18 декабря
fedor pavlovitsh
Ричарда надо командировать в Россию для организации системы допинг-контроля. Всегда легче выявлять, но надо устранить недостатки и с помощью Ричарда Макларена установить современную систему допинг-контроля в России. Дать ему возможность несколько лет быть руководителем этой организации.
22:42 18 декабря
Алый Дракон
Да тут бы одной Норвегии хватило для переноса... США и Канада - так, для поигрывания "мускулами" )... После того, как забрали ЧМ по бослею, забрать теперь могут что угодно, и когда угодно... По-хорошему, мне лично все равно - что будет у нас ЧМ, что его не будет... Ну, немного обидно все таки будет, если отберут... Да, главная цель ЧМ - распил бюджетных бабок, но и народу в виде инфраструктуры немного перепадает... У нас, в Казани, серьезно преобразили город к Универсиаде-2013, именно с прицелом на ЧМ-18 построили "Казань-Арену"... Не было бы ЧМ - не было бы всего этого... Но команда "фас" в виде "доклада №2" уже прозвучала, и теперь будут отбирать все, что попадется под руку... Одна надежда на Трампа...
22:39 18 декабря
Буква Ё
Правильный ход. Россия погрязла во лжи.
22:36 18 декабря
fedor pavlovitsh
Это называется поэтапное уничтожение российского спорта. Наверняка входит в программу западных санкций. Голословно и бездоказательно обвинять могут те, которые пользуются поддержкой серьезных покровителей. Терпеть не надо. "Задницу надо надрать" Макларену и другим, или признаться во всем.
22:34 18 декабря
CanagliaVova
Это был бы самый мягкий из всех возможных сценариев наказания
22:33 18 декабря
RW.irk
Бугага! Канада и США))) Великие биатлонные державы! Куда ж без них-то?))
22:28 18 декабря