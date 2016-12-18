Чехия, Норвегия, Канада и США выступили за перенос ЧМ-2021 из Тюмени

Глава Чешской биатлонной ассоциации Иржи Хамза в резкой форме прокомментировал информацию о допинговом скандале с участием российских спортсменов. Ранее стало известно, что ВАДА после доклада независимого эксперта Ричарда Макларена предоставило Международному союзу биатлонистов (IBU) список из 31 российского спортсмена, нарушавшего антидопинговые правила.

- Для нас настало время, чтобы открыто высказать свое мнение, - цитирует idnes.cz Хамзу. - То, что я прочитал, я нахожу ужасным и чем-то из разряда научной фантастики: кто-то будет тратить бюджетные деньги на такие вещи... Причем речь идет не только о биатлоне, но и вообще обо всем спорте. Мы видели, что IBU ранее достаточно лояльно относился к этому вопросу, но подозревали, что дело будет обостряться.

Нам нужно написать письмо руководству IBU, что мы не согласны с текущим положением вещей. Потом в случае необходимости будут и другие шаги. Не думаю, что допинг принимают вообще все. Вряд ли в этом замешан Антон Шипулин. Но мы занимаем четкую позицию в этом вопросе: первым логичным шагом будет перенос чемпионата мира из Тюмени.

Чехия совместно с рядом других федераций, включая Норвегию, Канаду и США, выступила за лишение Тюмени права проведения ЧМ-2021.

- Главную ошибку IBU допустил, когда проигнорировал рекомендацию ВАДА пока не давать России международные старты, - подчеркнул Хамза. - Они говорили, что Тюмень подала заявку раньше, что мне кажется абсолютно нелепым.

Шипулин призвал соперников менее эмоционально обсуждать тему допинга //

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