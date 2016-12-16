Шипулин призвал соперников менее эмоционально обсуждать тему допинга

Олимпийский чемпион Антон Шипулин на своей странице в Instagram опубликовал обращение к своим коллегам-конкурентам с призывом быть менее эмоциональными во время обсуждения темы допинга, в употреблении которого обвиняются российские биатлонисты.
Шипулин написал следующее:
Уважаемая биатлонная семья! Я в курсе всей той ситуации, которая касается отчета Макларена. Я в курсе той реакции, которая последовала за его публикацией. С одной стороны, я могу понять ваше разочарование. С другой, мне бы очень хотелось вас попросить быть более сдержанными во время любых публичных заявлений.
Пожалуйста, не бегите впереди паровоза, не судите до того момента, пока не будет доказана вина. Мы все знаем, что сейчас комиссия IBU работает в тесном контакте с СБР. Все, что мы можем сейчас сделать – это ждать. Никто не должен подвергаться осуждению только за то, что представляет свою страну и защищает честь своего флага. Надеюсь, решение будет справедливым по отношению ко всем.
Я всегда говорил, что спорт должен быть чистым. В спорте нет места допингу. Но ни один спортсмен не должен подвергаться осуждению до того момента, пока его вина не доказана. Наше дело – соревноваться. Мы хотим быть сконцентрированы на гонках, а не на том шуме, который сейчас поднимается вокруг.
Давайте уважать друг друга!
В четверг Международный союз биатлонистов (IBU) получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список, в котором содержатся фамилии 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Для расследования этих дел IBU создал рабочую группу.
My dear foreign biathlon competitors and at the same time my friends! My dear biathlon family! I am quite aware of the situation with the McLaren Report and your reaction to all events and comments on the matter. On one hand I can understand your disappointment. On the other, I kindly ask you to be more calm and patient while discussing the situation or making any public statements. Please do not rush to judgment. The IBU commission is working with the cooperation of the RBU. All we can do now is wait, and you must be sure that it is quite a tough time for anyone in our team, for every spectator back home. No one should be judged just for representing his or her country. We all hope that the decision will be fair. I have always said, and I am saying it now. Sport must be clean. There is no place for doping in any sport. But any athlete must not be judged, before his guilt is proven. Our business is to compete and we want to be treated respectfully. We want to concentrate on the races, not on the mess that is going around. Once again: let us respect each other and do not rush to judgment. See you on the track! *** Уважаемая биатлонная семья! Я в курсе всей той ситуации, которая касается отчета Макларена. Я в курсе той реакции, которая последовала за его публикацией. С одной стороны, я могу понять ваше разочарование. С другой, мне бы очень хотелось вас попросить быть более сдержанными во время любых публичных заявлений. Пожалуйста, не бегите впереди паровоза, не судите до того момента, пока не будет доказана вина. Мы все знаем, что сейчас комиссия IBU работает в тесном контакте с СБР. Все, что мы можем сейчас сделать – это ждать. Никто не должен подвергаться осуждению только за то, что представляет свою страну и защищает честь своего флага. Надеюсь, решение будет справедливым по отношению ко всем. Я всегда говорил, что спорт должен быть чистым. В спорте нет места допингу. Но ни один спортсмен не должен подвергаться осуждению до того момента, пока его вина не доказана. Наше дело – соревноваться. Мы хотим быть сконцентрированы на гонках, а не на том шуме, который сейчас поднимается вокруг. Давайте уважать друг друга!
vit316
Подсели мы немного. но разрулим. Всяко бывало. но мы встанем. Злобствующим - палки в по.. (колёса).
22:30
Буква Ё
Эмоционально тему допинга обсуждают только поехавшие псевдопатриоты, орущие о заговоре и "русских обижают". Нормальные же люди без всяких эмоций констатируют: скоро все шипулины да акимовы поедут с кубка мира домой, занимать хорошие административные должности. Ибо у нас допингерам прямой путь в политику и тренеры
22:14
Andersen32
Тоха зачем мечешь бисер перед свиньями? Они всё равно нечего не поймут, обидно за Родину, которая верит всяким макларенам и нечего не делает для защиты своих граждан, которые приносят ей СЛАВУ.
22:08
ИШТЫХАНЕЦ
..завтра с первых секунд....,прессовать Фуркада...и ..палкой его ,где нибудь на повороте огреть....Только так!!
22:06
RW.irk
Антимайдан С какого перепугу он должен осуждать "мошенничество", выдуманное западными чинушами и западными СМИ? ================ Это вопрос риторический)) У чувака просто серьёзные проблемы в жизни, не стоит обращать внимание.
21:41
Антимайдан
С какого перепугу он должен осуждать "мошенничество", выдуманное западными чинушами и западными СМИ?
21:35
rusfed 2.0
Правильные слова. Если ты честен - молчать неправильно: молчание можно счесть за солидарность с мошенниками. Плохо то, что он публично не осудил это самое мошенничество. Но его понять можно - 86% его бы затюкали
21:10