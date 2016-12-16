Мартен Фуркад – русским фанатам: "Я всегда буду бороться за честный спорт"

Французский биатлонист Мартен Фуркад обратился к российским фанатам на своей официальной странице в одной из социальных сетей. Фуркад написал, что не произносил слов о возможном бойкоте Кубка мира в случае, если российские спортсмены не будут наказаны за допинг. Так же он выразил сожаление, что на Кубке IBU сегодня выступал спортсмен, который был пойман на допинге два года назад. По всей видимости, речь идет об Александре Логинове, который был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года и сегодня занял четвертое место в индивидуальной гонке.

Накануне появилась информация, что француз призвал всех бойкотировать соревнования, если виновные биатлонисты сборной России не понесут наказания за нарушение антидопинговых правил.

Приводим текст, опубликованный Фуркадом, полностью.

Дорогие Русские фанаты, дорогие друзья. Сперва, я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку. Вы даете мне очень много любви и силы, это на самом деле помогает мне достигать новых высот. Сегодня я хочу воспользоваться возможностью поговорить с вами напрямую, без какого-либо фильтра, также без языкового барьера. (именно поэтому я перевел это сообщение на русский). Моя история с Россией на самом деле особенная, ваша красивая страна-это именно то место, где я выиграл свой первый титул Чемпиона мира, мой первой Большой Хрустальный Глобус и мои Олимпийские награды. Вместе с получением этих наград, и в течение соревнований, что проходили в России, такие как Гонка чемпионов в Москве, Приз Губернатора Тюменской области или гонки Камчатки, я почувствовал вашу любовь к биатлону больше, чем где-либо. Вчера я узнал в СМИ историю про допинг в России. Я не верю в заговор, но тем не менее я очень недоволен СМИ, которые до сих пор не сказали правду. Мое заявление заключается в том, что до того, как можно будет что-то говорить, мы должны подождать доказательств. В прошлом было очень много разговоров и заявлений о тех, кто причинял вред спорту без каких-либо последствий в итоге, и поэтому я не хочу, чтобы это случилось снова в том виде спорта, который я правда люблю. В этой истории принятые меры должны послужить примером, потому что в биатлоне было очень много случаев допинга в прошлом; среди мошенников были как русские, так и спортсмены других стран! К сожалению, один русский атлет, который выступал сегодня на кубке IBU, был пойман на допинге (ЕРО) лишь 2 года назад. Я искренне верю, что менеджеры и тренеры Российской Федерации биатлона шлют неправильный сигнал, позволяя ему выступать опять в это проблемное время. Моя нетерпимость к допингу никогда не была и никогда не будет сосредоточена на России. Я придерживался этой же позиции по отношению к скандалам с допингом, которые были в Германии, Норвегии, Украине, Литве и также во Франции. Я всегда буду бороться за честный спорт и никогда не соглашусь соревноваться с спортсменами, которые нарушают правила. Спасибо за вашу любовь, вашу поддержку, ваше доверие и судите меня за то, кем я являюсь и что я делаю, а не за плохой перевод тех предложений, которые я никогда не говорил. Мартен.