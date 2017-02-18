Андерс Бессеберг: "Опасаюсь, что в России есть систематический допинг"

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг считает, что не имеет права рисковать и дисквалифицировать спортмена, если вина его не доказана на сто процентов. Также он отметил, что допускает тот факт, что в России может существовать систематический допинг.
– Дисквалифицировать невиновного спортсмена еще хуже, чем не дисквалифицировать виновного, – приводит DPA слова Бессеберга. – В последнее время в нашем виде спорта появилось большое количество положительных допинг-проб. Это говорит о том, что наши эксперты хорошо работают в этом направлении.
Что касается России, то еще в 2009 году я говорил, что в этой стране отсутствует антидопинговая культура. Я опасаюсь того, что в России действительно может существовать систематический допинг. И это касается многих видов спорта.
marksan
ДОЗВОН ГУБЕР_____ Чудак ты на букву М!
14:33
marksan
Зато допинговая культура уже давно присутствует в Скандинавии!
14:32
ДОЗВОН ГУБЕР
Амёбообразная ""мужчина"" с заниженной социальной ответственностью... Т.е. пусть ненаказанный допингёр бегает, лишь бы "чего не вышло" ??? А если ТЫ рот с 2009 г. раскрывал, то почему не взял, как начальник, отвественность НА СЕБЯ и не отправил "бамбук курить" лет так на 10 СБР??? Или с !/6 ООООчень большая подкормка ТЕБЕ шла??
14:25