Андерс Бессеберг: "Опасаюсь, что в России есть систематический допинг"

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг считает, что не имеет права рисковать и дисквалифицировать спортмена, если вина его не доказана на сто процентов. Также он отметил, что допускает тот факт, что в России может существовать систематический допинг.

– Дисквалифицировать невиновного спортсмена еще хуже, чем не дисквалифицировать виновного, – приводит DPA слова Бессеберга. – В последнее время в нашем виде спорта появилось большое количество положительных допинг-проб. Это говорит о том, что наши эксперты хорошо работают в этом направлении.

Что касается России, то еще в 2009 году я говорил, что в этой стране отсутствует антидопинговая культура. Я опасаюсь того, что в России действительно может существовать систематический допинг. И это касается многих видов спорта.