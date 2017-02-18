14:04 | БИАТЛОН

Андерс Бессеберг: "Опасаюсь, что в России есть систематический допинг"

0
0
0
0
3

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг считает, что не имеет права рисковать и дисквалифицировать спортмена, если вина его не доказана на сто процентов. Также он отметил, что допускает тот факт, что в России может существовать систематический допинг.

– Дисквалифицировать невиновного спортсмена еще хуже, чем не дисквалифицировать виновного, – приводит DPA слова Бессеберга. – В последнее время в нашем виде спорта появилось большое количество положительных допинг-проб. Это говорит о том, что наши эксперты хорошо работают в этом направлении.

Что касается России, то еще в 2009 году я говорил, что в этой стране отсутствует антидопинговая культура. Я опасаюсь того, что в России действительно может существовать систематический допинг. И это касается многих видов спорта.

0
0
0
0
3
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

marksan

ДОЗВОН ГУБЕР_____ Чудак ты на букву М!

14:33

marksan

Зато допинговая культура уже давно присутствует в Скандинавии!

14:32

ДОЗВОН ГУБЕР

Амёбообразная ""мужчина"" с заниженной социальной ответственностью... Т.е. пусть ненаказанный допингёр бегает, лишь бы "чего не вышло" ??? А если ТЫ рот с 2009 г. раскрывал, то почему не взял, как начальник, отвественность НА СЕБЯ и не отправил "бамбук курить" лет так на 10 СБР??? Или с !/6 ООООчень большая подкормка ТЕБЕ шла??

14:25

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ