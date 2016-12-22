Александр Пак: "О глобальном бойкоте говорить рано"

Бывший заместитель исполнительного директора Союза биатлонистов России Александр Пак прокомментировал решение сборных Чехии, Британии и других стран бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, которые должны пройти в Тюмени в 2017 году. Сегодня в австрийском Зальцбурге пройдет заседание исполкома Международного союза биатлонистов , где будет принято решение о наказании 31 российского спортсмена, упоминающегося в докладе Макларена.

– Сегодня планируется оглашение решения комиссии IBU, которая была создана на прошлой неделе. Думаю, чего-то глобального озвучено не будет. По поводу бойкота Чехии, у них свой интерес, ведь они проиграли Тюмени борьбу за чемпионат мира. Нельзя сказать однозначно, правы ли страны, которые хотят бойкотировать соревнования. Это их право. Но сначала нужно доказать причастность российских спортсменов к допинговым манипуляциям. Здесь должна действовать презумпция невиновности. Пока кроме фамилий, указанных в докладе, никаких доказательств нет. О глобальном бойкоте говорить рано, надо ждать доказательств и решений. Не стоит поднимать панику. Неизвестно, участвовали ли вообще биатлонисты в манипуляциях с пробами, ведь их дело тренироваться, сдавать допинг-тесты. А что с ними делают дальше: как их собирают, как довозят, как проверяют – дело не спортсменов. Если мы примем правильные меры, бояться за чемпионат мира-2021 не стоит. И вообще до него еще много времени. (Любовь КОНЯЕВА)