Вячеслав Нирка: "Так, как в России, соревнования не проводят нигде"

Главный тренер мужской сборной России Вячеслав Нирка накануне начала московского этапа Мирового тура рассказал о задачах команды на сезон и кадровых перестановках в штабе.

- В течение всего сезона нам бы хотелось подтвердить те результаты, которых мы добились в 2017 году. Мы, в принципе, начали неплохо, хотя конкуренция в мужском пляжном волейболе очень высокая. Несмотря на это, мы перед всеми дуэтами ставим самые высокие задачи на каждый старт. Команда только в воскресенье прилетела, и сейчас мы только приступаем к опробованию площадок. Но выглядит все очень симпатично, мы не раз повторяли, что так, как в России, соревнования не проводят нигде.

- Почему с командой больше не работает эстонский специалист Риво Весик?

- Весик работал в 2017 и 2018 году моим ассистентом, тренером сборной. Я доволен нашей совместной работой, но к сожалению, Риво покинул команду по семейным обстоятельствам. Здесь никаких подводных течений нет - у нас сложился хороший коллектив, в котором каждый знал что делать. Но такова жизнь - если человек попросил, я не мог настаивать на своем, тем более, запрещать. Это было неожиданно для меня так же, как и для многих. (Антон БАБОШИН)