15:25 | ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Бахнарь и Маськив завоевали серебро на этапе Мирового тура


Россияне Петр Бахнарь и Тарас Маськив в финале этапа Мирового тура по пляжному волейболу проиграли немцам Максу-Йонасу Карпу и Милану Зиверсу со счетом 1-2. Соревнования прошлив Камбодже. 

Бронзовые медали завоевали швейцарцы Михиэль Зандберген и Габриэль Кисслинг, которые обыграли братьев Хавьера и Алехандро Уэрта из Испании со счетом 2-1.

Позднее сегодня на другом этапе Мирового тура в Турции россияне Илья Лешуков и Константин Семенов в финале встретятся с чехами Ондржеем Перушичем и Давидом Швайнером.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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