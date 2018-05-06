Бахнарь и Маськив завоевали серебро на этапе Мирового тура

Россияне Петр Бахнарь и Тарас Маськив в финале этапа Мирового тура по пляжному волейболу проиграли немцам Максу-Йонасу Карпу и Милану Зиверсу со счетом 1-2. Соревнования прошлив Камбодже.

Бронзовые медали завоевали швейцарцы Михиэль Зандберген и Габриэль Кисслинг, которые обыграли братьев Хавьера и Алехандро Уэрта из Испании со счетом 2-1.

Позднее сегодня на другом этапе Мирового тура в Турции россияне Илья Лешуков и Константин Семенов в финале встретятся с чехами Ондржеем Перушичем и Давидом Швайнером.